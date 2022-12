Sassuolo-Inter domani in tv: data, orario, canale e diretta streaming amichevole 2022

Il canale e tutte le indicazioni per seguire in tv Sassuolo-Inter, valida come amichevole in vista della ripresa del campionato. Ancora sette giorni, e finalmente riprenderà anche la Serie A: questa sfida tra emiliani e nerazzurri, quindi, si rivela molto importante per capire lo stato fisico delle due squadre, a pochi giorni dalla sfida ufficiale, rispettivamente, contro Sampdoria e Napoli. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 17:00 di giovedì 29 dicembre, con l’incontro che sarà visibile in diretta su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV.