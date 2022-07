Pallanuoto maschile, Italia-Spagna finale oro Mondiali Budapest 2022: data, orario, canale e diretta tv

by Giorgio Billone

Settebello esultanza - Foto di Giorgio Scala/DBM

L’Italia sfiderà la Spagna in finale per l’oro nel torneo maschile di pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Settebello ha scritto una nuova pagina di storia ma a questo punto vuole confermarsi campione iridato a tre anni di distanza, sulla propria strada c’è la formazione iberica che ha già battuto nei gironi gli azzurri di Campagna e che soprattutto sembra davvero inscalfibile in questa edizione in Ungheria. Appuntamento fissato per le ore 20 di domenica 3 luglio.

PALLANUOTO MASCHILE: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

IL TABELLONE MASCHILE

PROGRAMMA PALLANUOTO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO

GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Due e in streaming sulla piattaforma Rai Play, che garantisce la diretta anche in caso di sovrapposizione di eventi. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale.