Lecco-Padova oggi in tv: data, orario e streaming girone A Serie C 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Sabato 9 ottobre alle 17:30 Lecco e Padova si sfideranno in occasione dell’ottava giornata del girone A di Serie C 2021/2022 con l’obiettivo di una vittoria che può essere fondamentale in questa fase della stagione. Grande attesa per il fischio d’inizio e potrete seguire la partita su Eleven Sports e in diretta tv esclusiva su Sky Sport (251). Sportface.it vi offrirà una cronaca della gara al triplice fischio dell’arbitro.