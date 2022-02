Lazio-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022

by Giorgio Billone

Stadio Olimpico Roma - Alexdevil CC BY-SA 3.0

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Napoli, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Olimpico i biancocelesti ospitano i partenopei in una sfida davvero importante per entrambe, visto che i padroni di casa vogliono restare in scia del quarto posto, gli ospiti possono issarsi al primo posto in classifica. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 27 febbraio.

Lazio-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.