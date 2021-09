Lazio-Lokomotiv Mosca in tv in chiaro? Data, orario e diretta streaming Europa League 2021/2022

by Deborah Sartori

Rosa Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

Si avvicina il momento di Lazio-Lokomotiv Mosca, match valevole per i gironi di Europa League 2021/2022: ecco le informazioni per vederla. I biancocelesti di Maurizio Sarri, dopo il passo falso del primo turno in Turchia e la dolorosa sconfitta nel derby di campionato contro la Roma di José Mourinho, tornano sul campo di casa a caccia dei tre punti contro la formazione russa. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di giovedì 30 settembre. La partita sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (canali 201 e 252 del satellite rispettivamente), visibili anche in streaming su Sky Go e Now Tv, ma anche in chiaro su TV8.