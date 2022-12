Le indicazioni per vedere in diretta Galatasaray-Lazio in tv, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa della stagione. Sfida di alto livello per i biancocelesti, che si trovano in ritiro in Turchia, a Manavgat, per il primo di due incontri con squadre del campionato turco. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di martedì 13 dicembre, e attualmente non è prevista copertura televisiva né in streaming della partita, che potrà quindi essere seguita tramite gli aggiornamenti sui rispettivi canali social delle due squadre.