Fiorenzuola-San Donato Tavernelle oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Fiorenzuola-San Donato Tavernelle sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone B la sesta in classifica, in lotta per la promozione diretta e decisamente a sorpresa, sfida l’ultima della classe che cerca di risalire la china. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato per le ore 14.30 di sabato 17 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.