Fermana-Torres oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Fermana-Torres sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone B partita tra due squadre che confinano in classifica: da una parte i padroni di casa marchigiani che sono tredicesimi a quota 17 punti, dall’altra gli ospiti una posizione sopra e con quattro punti in più in saccoccia. Chi vincerà? Appuntamento fissato per le ore 14.30 di sabato 17 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.