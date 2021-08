Empoli-Lazio, Sarri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

by Mattia Zucchiatti 1

Tutto pronto per la prima conferenza stampa pre partita di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio. Alla vigilia del match contro l’Empoli, il tecnico è pronto a presentare quello che sarà il suo debutto sulla panchina biancoceleste. L’evento è in programma alle 12:30 e sarà possibile seguirlo su Lazio Style Channel oltre che su Lazio Style Radio. In ogni caso, Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata in tempo reale per seguire le dichiarazioni pre partita dell’allenatore toscano.