Carrarese-Vis Pesaro oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Carrarese-Vis Pesaro sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone B sono ben tredici i punti che separano queste due squadre: i toscani in zona playoff, i marchigiani che vogliono allontanarsi dalle zone calde della graduatoria. Chi riuscirà a vincere allo stadio dei Marmi? Appuntamento fissato per le ore 14.30 di sabato 17 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.