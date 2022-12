Brescia-Palermo in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Rigamonti per Brescia-Palermo, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. Le Rondinelle, dopo le recenti sconfitte, hanno cambiato la guida tecnica affidandosi ad Alfredo Agliettti, che vorrà assolutamente esordire con un successo. I rosanero, dal canto loro, arrivano da un importante vittoria sul Cagliari e sperano di chiudere in bellezza un grande 2022. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 26 dicembre alle ore 12:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

