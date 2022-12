LIVE – Brescia-Palermo 1-1, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

Alle 12:30 Brescia e Palermo scenderanno in campo in occasione del Boxing Day di Serie B. Si apre così la giornata di Santo Stefano in cadetteria. Quattro turni senza vincere per i padroni di casa, reduci dall’esonero di Pep Clotet. Eugenio Corini, tecnico rosanero, torna a casa ma proverà a strappare i tre punti alla sua ex squadra. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

Brescia-Palermo 1-1 (50′ Galazzi, 52′ Segre)

FINE PARTITA: BRESCIA-PALERMO 1-1

90’+4 – Sul colpo di testa di Di Mariano finisce il match: 1-1

90’+4 – Settimo corner per il Palermo.

90′ – Quattro i minuti di recupero.

90′ – Ottima azione personale di Saric, ma Segre non riesce nel controllo in area di rigore.

87′ – Brunori riesce a crearsi un po’ di spazio sulla sinistra, prova a mettere la palla sul secondo palo ma non c’è nessuno dei suoi compagni.

82′ – Ancora i rosanero dalla bandierina. Calcia Di Mariano, ma Olzer allontana.

80′ – Intervento in ritardo di Moreo, giallo anche per lui.

79′ – Brunori riesce a guadagnarsi un corner sotto la curva bresciana: pallone allontanato dalla difesa.

73′ – Fase un po’ morta della gara, con le due squadre che non riescono a trovare gli spazi per rendersi pericolose. Aglietti effettua il terzo cambio: Olzer sostituisce Bianchi.

70′ – E Saric costringe subito Bisoli all’entrata dura e all’ammonizione.

68′ – Doppio cambio anche per gli ospiti: Vido e Damiani, entrano Floriano e Saric.

62′ – Doppio cambio per la squadra di casa: fuori Ndoj e Van de Looi, probabilmente tra i migliori in campo. Dentro Benali e Garofalo.

60′ – Van De Looi con un sinistro molto insidioso. La palla esce di poco alla destra di Pigliacelli.

57′ – Di Mariano dopo l’assist prova a trovare il gol da highlights. Il suo tiro però finisce ben lontano dalla porta.

52′ – Cross dalla sinistra, Di Mariano fa la torre e Segre a centro area beffa Lezzerini in uscita: 1-1

52′ – IMMEDIATO PARI DEL PALERMO! SEGRE!

51′ – Progressione di Ndoj, che serve un ottimo pallone per Galazzi. La palla finisce sotto le gambe di Pigliacelli: 1-0

50′ – GOL BRESCIA! GALAZZI!

46′ – Si riparte. Nessun cambio durante l’intervallo.

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Primo cartellino giallo del match, è all’indirizzo di Brunori.

43′ – Ancora il Brescia che si fa vedere in area rosanero e ancora un calcio d’angolo per i padroni di casa.

38′ – Questa volta è la squadra di Aglietti che prova a colpire in ripartenza. Ma Bettella difende bene la profondità sul lancio indirizzato a Bianchi.

36′ – Brutto colpo per Di Mariano, che ha bisogno delle cure dello staff rosanero.

31′ – La formazione di Corini ci prova con un cross di Sala, ma uscita efficace da parte di Lezzerini.

24′ – Van De Looi trova Bianchi in area, ma a pochi passi dalla porta l’attaccante della squadra bresciana non colpisce bene.

18′ – Prima punizione interessante anche per il Palermo: Margoni riesce a colpire di testa ma non impensierisce Lezzerini.

16′ – Riesce ad allontanare facilmente la difesa siciliana.

16′ – I padroni di casa trovano un varco con Bianchi e poi conquistano un calcio d’angolo.

15′ – Possesso palla che appartiene perlopiù al Brescia in questa prima parte di gara.

10′ – Prova a farsi vedere anche il Palermo con Brunori che scatta sulla destra e mette un pallone al centro, dove però nessuno dei compagni di squadra ha seguito l’azione.

5′ – E dalla punizione nasce il primo pericolo di questo match. La deviazione è di Vido, che quasi inganna il suo portiere. Pigliacelli ha una buona reazione e salva tutto.

4′ – Fallo di mano da parte di Mateju e punizione sulla trequarti in favore dei padroni di casa.

1′ – Si parte!

12:26 – QUI LE FORMAZIONI UFFICIALI

12:25 – Buongiorno amici di Sportface e buon “Boxing Day”. La Serie B è in campo e si inizia con la sfida tra Brescia e Palermo.