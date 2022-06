Boxe, Fabio Turchi vs Richard Riakporhe stasera in tv: orario e streaming eliminatoria Mondiale IBF

by Mattia Zucchiatti 2

Tutto pronto a Wembley per una notte cruciale della boxe italiana. Fabio Turchi salirà sul ring della OVO Arena di Wembley contro Richard Riakporhe, imbattuto pugile di casa, in un match valido come eliminatoria mondiale per il titolo IBF dei massimi leggeri. Si parte alle 20:00 di stasera, sabato 11 giugno mentre il main event non andrà in scena prima delle 23.

Il vincitore potrà sfidare il campione del mondo della sigla IBF, il lettone Mairis Briedis. L’intero evento potrà essere seguito gratuitamente in streaming sulla piattaforma Mola.tv con telecronaca di Chirico e Cocco. Basterà creare un account e seguire, da browser o dall’app, una rassegna ricchissima che si concluderà con l’incontro del fiorentino.