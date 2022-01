Berrettini-Humbert in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Atp Cup 2022

by Antonio Sepe

2021 Nitto ATP FINALS Matteo Berrettini (ITA) Photo © Ray Giubilo

Matteo Berrettini affronterà Ugo Humbert, nel contesto di Italia-Francia, sfida valevole per l’Atp Cup 2022. Il romano è stato sconfitto in due set da Alex De Minaur al debutto, dando vita alla rimonta dell’Australia, che ha completato l’opera assicurandosi il doppio decisivo. Berrettini avrà dunque una gran voglia di riscattarsi e di portare un punto agli azzurri in un confronto fondamentale ai fini della qualificazione. L’avversario però non è da sottovalutare; basti pensare che all’esordio in questa competizione ha battuto il numero due del mondo, Daniil Medvedev. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà comunque Matteo, ma tenere alta la guardia è un imperativo categorico.

La disputa tra Berrettini e Humbert si svolgerà durante la notte tra lunedì 3 e martedì 4 gennaio, come secondo match a partire dalle ore 00.00 (dopo Sinner-Rinderknech). La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente menzionata e sulla piattaforma SuperTennix (gratis per i tesserati Fit o previo abbonamento). Incontro disponibile anche su Sky Sport (canale 204 o 205), sebbene in differita, così come tramite l’applicazione Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti post-match, con highlights annessi.