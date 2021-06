Basket Udine-Napoli oggi in tv: orario e diretta streaming basket gara-3 Playoff Serie A2 2020/2021

by Lorenzo Ercoli

Cambia fattore campo e si va in Friuli, dove Apu Old Wild West Udine e GeVi Napoli si affronteranno in gara-3 della finale del tabellone oro dei playoff di Serie A2 2020/2021. Gara-2 ha premiato ancora i campani che hanno dovuto però faticare di più rispetto al match d’esordio nella serie. Venerdì giugno alle ore 20.45 andrà in scena il secondo atto della serie che in diretta streaming su LNP Pass e sulle piattaforme MS Sport (digitale terrestre) e MS Channel (canale 814 di Sky).