Ascoli-Reggina in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Ascoli-Reggina, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I bianconeri sono tornati al successo nell’ultimo turno contro il Cosenza e adesso vogliono chiudere l’anno portando a casa altri tre punti preziosi in ottica playoff. La compagine calabrese, invece, dopo il pareggio a reti bianche contro il Bari, vuole immediatamente ritrovare il successo per restare in scia al Frosinone capolista. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 26 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

