LIVE – Ascoli-Reggina 0-1, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta testuale di Ascoli-Reggina, match valido per la diciannovesima giornata della Serie B 2022/2023. I padroni di casa arrivano dalla vittoria sul campo del Cosenza, mentre gli ospiti sono reduci dal pareggio a reti bianche contro l’Ascoli. Appuntamento alle ore 15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Ascoli-Reggina 0-1 (64′ Rivas)

FINISCE LA PARTITA

90′- Cinque minuti di recupero

89′- Ammonito anche Di Chiara

73′- Ammonito Pierozzi

64′- GOOL REGGINA!!! Rivas sgancia un sinistro dalla distanza dopo vari rimpalli davanti alla porta: 0-1

61′- Giallo per Gondo

54′- Falzerano tenta la conclusione, debole, blocca facile Colombi

51′- Doppia occasione Reggina, tutte le conclusioni verso la porta vengono deviate e respinge dagli avversari

46′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Due minuti di recupero

44′- Giallo per Quaranta

42′- Rivas la mette in mezzo per Fabbian, che anticipa tutti ma non trova la deviazione in porta.

38′- Ammonito Dionisi

36′- Occasione Ascoli: Collocolo dalla destra mette dentro l’area piccola, Dionisi fa la sponda di testa per Gondo che tutto solo davanti alla porta manda sull’esterno della rete.

32′- Giallo anche per Simic

15′- Ammonito Menez

13′- Possibile rigore per l’Ascoli, tocco di mano ma braccio attaccato al corpo di Rivas, nessun rigore

10′- Reggina che si mostra subito propositiva, poche le conclusioni verso la rete fin qui

1′- Inizia il match

ORE 14:55 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Ascoli-Reggina. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.