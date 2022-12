Snowboard: Fischnaller vince a 42 anni in Coppa del Mondo a Cortina

Roland Fischnaller trionfa in Coppa del Mondo di snowboard a Cortina d’Ampezzo. L’azzurro, quarantaduenne, ha vinto infatti lo slalom gigante parallelo per la quinta volta in carriera. Alle sue spalle si è classificato l’austriaco Andreas Prommeger, in ritardo di 13 centesimi dall’italiano. Nella finale per il terzo posto, infine, l’azzurro Aaron March ha battuto per 56 centesimi lo sloveno Zan Kosir, conquistando quindi il podio. Per Fischnaller si tratta della ventesima vittoria in Coppa del Mondo, a 12 anni di distanza dalla prima a Limone Piemonte, e del quarantasettesimo podio.

Nella gara femminile, invece, vittoria per la slovena Kotnik, davanti alla tedesca Hofmeister. A completare il podio c’è la canadese Farrell, che ha avuto la meglio nella finalina sull’azzurra Lucia Dalmasso.