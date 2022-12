Federico Pellegrino ha centrato un altro podio in questo avvio di stagione della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. L’azzurro ha infatti chiuso al secondo posto la sprint in tecnica libera di Lillehammer, battuto solo dal fenomeno norvegese Klaebo. “Gli sci andavano forte fin dal mattino, in semifinale mi avevano chiuso ma sono stato bravo a trovare la spaccata giusta – racconta dopo la gara Pellegrino – Klaebo era sinceramente imbattibile, io però sono molto orgoglioso di quello che sto facendo perchè ho la testa libera e i risultati sono una conseguenza. Penso a me stesso senza aspettarmi chissà cosa, ho cambiato approccio e questo mi sta facendo anche scoprire cose nuove di quello che posso fare.”

Occhi adesso puntati sulla 20 km di domani in mass start: “Sarà la sesta gara in nove giorni, un po’ come quando siamo al Tour de Ski – prosegue l’azzurro – Io voglio essere ancora competitivo, continuando a impostare le gare in questo modo.”