CDM, Sci Fondo: sabato l’esordio a Ruka, sette gli italiani in gara

Tutto pronto a Ruka per la Coppa del Mondo di Sci di fondo. Si comincia domani con una sprint in tecnica classica, seguita sabato da una 10 km in tecnica classica e domenica da una 20 km a inseguimento in tecnica libera maschili e femminili. Per l’Italia in gara cinque uomini, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz, e due donne, Caterina Ganz e Anna Comarella. Pellegrino ha dichiarato: “E’ la solita bella pista, mi piace perchè selettiva nella parte finale, con un salitone che porta verso il traguardo. Il fastidio alla caviglia accusato a Muonio settimana scorsa si è sistemato, però non ho riferimenti cronometrici recentissimi, per cui non conosco bene il mio valore attuale. E’ certo che ho tanta voglia di cominciare bene la stagione, mi sono preparato bene durante l’estate e l’autunno, non ho mai accusato grossi acciacchi”. Per quanto riguarda le nuove regole il vicecampione ha dichiarato: “Sarà importante capire se si riveleranno veramente utili”.