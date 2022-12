Slalom maschile Val d’Isere 2022, risultati e classifica prima manche: guida Kristoffersen, Vinatzer undicesimo

Henrik Kristoffersen chiude in prima posizione la prima manche dello slalom speciale maschile di Val d’Isere, valido per la Coppa del Mondo 2022/23. Il norvegese ha chiuso in 50.08, davanti al connazionale Braathen, dietro di sette centesimi, e all’austriaco Feller, con 56 centesimi di ritardo.

Tra gli azzurri buona prestazione per Alex Vinatzer, undicesimo a 1.14 di ritardo dalla testa, mentre qualche difficoltà per Tommaso Sala, che chiude ventunesimo con 1.67 di ritardo. Alle sue spalle si posizione Stefano Gross, con 1.67 di ritardo, mentre fuori gara Simon Maurberger.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

1. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 50.08

2. BRAATHEN Lucas NOR 50.15 (+0.07)

3. FELLER Manuel AUT 50.64 (+0.56)

4. JAKOBSEN Kristoffer SWE 50.67 (+0.59)

5. MEILLARD Loic SUI 50.73 (+0.65)

6. PINTURALT Alexis FRA 50.75 (+0.67)

7. SCHWARZ Marco AUT 50.83 (+0.75)

8. YULE Daniel SUI 50.90 (+0.82)

9. RYDING Dave GBR 51.15 (+1.07)

10. POPOV Albert BUL 51.19 (+1.11)

11. VINATZER Alex ITA 51.22 (+1.14)

21. SALA Tommaso ITA 51.75 (+1.67)

22. GROSS Stefano ITA 51.81 (+1.73)

ELIMINATI

MAURBERGER Simon ITA DNF