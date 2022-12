Sci, Marcialonga 2023: già oltre 7000 iscritti alla 50esima edizione

È già alle stelle l’attesa per la Marcialonga 2023, la 50esima edizione della storica maratona di sci nordico con i 72 km da Moena a Canazei e di ritorno a Predazzo per poi arrivare a Cavalese. Un evento di caratura mondiale, che rappresenta l’Italia all’interno del Worldloppet, e che si terrà il prossimo 29 gennaio. La granfondo verrà preceduta da una serie di gare, come la MiniMarcialonga per i bambini dai 6 ai 12 anni, la Marcialonga Young per le categorie U14 e U16 e la Maricalonga Stars, gara non competitiva a scopo benefico in collaborazione con la Lilt (entrambe sabato 28 gennaio). Poi ancora la Marcialonga Story, di 11 km per fondisti retrò con l’arrivo serale con le fiaccole a Predazzo (venerdì 27 gennaio), e la Marcialonga 50×50, per 50 sciatori con sci e abbigliamenti risalenti a prima del 1971. Nel centro di Predazzo è previsto anche l’arrivo della Marcialonga light di 45 km. Il successo della rassegna, che è stata presentata oggi a Bolzano con un volo Skyalps sulle Dolomiti di Fiemme e Fassa, è testimoniato dal già elevato numero di iscrizioni, già oltre le 7200 unità.