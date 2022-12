Sci di fondo, Coppa del Mondo Lillehammer: 9 azzurri in gara, riposo per Pellegrino

Lo aveva annunciato e non c’è nessuna sorpresa tra i convocati. Turno di riposo per Federico Pellegrino nella terza tappa di Coppa del mondo in programma sulla pista di Lillehammer. Uno stop frutto di un accordo tra il vicecampione olimpico della specialità, attualmente terzo nella classifica generale con 398 punti dietro a Paal Golberg (leader con 566) e Johannes Klaebo (secondo a quota 430), e lo staff tecnico dopo i due podi tra Norvegia e Finlandia.

Per le gare norvegesi il direttore tecnico Alfred Stauder ha convocato Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz, Caterina Ganz e Anna Comarella, a cui si aggiungono Dietmar Noeckler, Simone Mocellini e Martina Di Centa, aggregati dopo le selezioni avvenute nello gare dello scorso fine settimana di Alpen Cup a Santa Caterina Valfurva. Si parte venerdì 9 dicembre con una sprint in tecnica classica, seguita sabato 10 dicembre da una 10 km in tecnica classica e domenica 11 dicembre da una staffetta mista.