Sci alpino, Casse terzo in Val Gardena: “Podio in discesa dedicato ai miei genitori”

“Non ho mai mollato. Ringrazio tutti, perché mi è anche stata data la possibilità di non mollare, ma questo podio lo dedico a mia mamma e mio papà: lo volevo fare per loro. Ora continuiamo ad allenarci a testa bassa, ci sono ancora tante belle gare e la stagione è ancora lunga”. Lo ha detto un fantastico Mattia Casse, capace di conquistare il podio in Val Gardena giungendo terzo nella discesa libera di sci alpino: “In testa avevo intenzione di non esagerare alla curva del lago, perché sapevo sarebbe stata un pochino un macello rientrare come ho fatto alla prima gara. Ho alzato un po’ il piede e il resto mi è venuto naturale, gli sci sono stati veramente buoni e col cambio materiale mi sono abituato veramente bene. Una bella consapevolezza questo podio, ho fatto tanti cambiamenti quest’anno dopo un bel po’ di tempo. Arrivavo da un infortunio ad inizio stagione, sto ritrovando sempre più confidenza”.