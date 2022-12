Sci alpino, Brignone: “Gigante complesso, contenta però del risultato ottenuto”

Le sciatrici azzurre, Federica Brignone e Sofia Goggia, hanno commentato le loro prestazioni al gigante 2022 di Sestriere. Queste le loro parole di Brignone a fine gara: “Ci sono degli scarti incredibili, è stato un gigante davvero complesso. Sono soddisfatta di quello che ho tirato fuori nella seconda parte. Lake Louise è stata una batosta per me. Oggi ho avuto migliori sensazioni che in tutti gli allenamenti dei giorni passati. Nella seconda manche ci ho provato, ho tirato fuori il carattere, era necessario farlo. Quando ho visto il risultato ero molto contenta. Non sono salita sul podio, ma chi mi sta davanti in questo momento è più forte. Marta e la Hector erano le favorite e si sono confermate”.

Sofia Goggia invece dichiara: “Non era la gara ideale per il rientro. Ho fatto molta fatica. l’ho portata a termine ma sapevo di essere in ritardo. Non ho ancora gli automatismi del gigante, visto anche il poco allenamento specifico. Tanto ho perfettamente la cognizione di cosa fanno i miei sci in discesa, quanto mi manca tutto ciò nel gigante. Appuntamento a St. Moritz”.