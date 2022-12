Gigante maschile Alta Badia 2022, risultati e classifica prima manche lunedì: Odermatt domina, due azzurri qualificati

I risultati e classifica della prima manche del gigante maschile dell’Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Marco Odermatt fa il vuoto dietro di sé, con Kristoffersen unico in grado di rimanere sotto il secondo di margine di distacco. In totale solamente in sette riescono a rimanere sotto i 7” e ci si qualifica alla seconda manche con +4.66 dal leader della gara. Sono due gli azzurri ammessi, Filippo Della Vite con il 20esimo tempo e Giovanni Borsotti con il 27esimo. Maurbeger per ventidue centesimi è fuori dai trenta, più lontani Sala e Zingerle. Nulla da fare per De Aliprandini, che si prende qualche rischio di troppo ed esce dopo poche porte. Out anche Alex Vinatzer.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

1. M. Odermatt (SUI) 1:0.04

2. H. Kristoffersen (NOR) +0.60

3. L. Meillard (SUI) +1.10

4. Z. Kranjec (SLO) +1.22

5. M. Schwarz (AUT) +1.59

6. A. Pinturault (FRA) +1.64

7. A. Schmid (GER) +1.67

8. A. McGrath (NOR) +1.96

9. S. Brennsteiner (AUT) +2.30

10. F. Zubcic (CRO) +2.37

20. F. Della Vite (ITA) +3.67

27. G. Borsotti (ITA) +4.45

ELIMINATO 36. S. Maurberger (ITA) +4.88

ELIMINATO 42. T. Sala (ITA) +5.03

ELIMINATO 43. H. Zingerle (ITA) +5.04

ELIMINATO 51. K. Kastlunger (ITA) +5.76

ELIMINATO L. De Aliprandini (ITA) DNF

ELIMINATO A. Vinatzer (ITA) DNF