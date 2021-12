Brignone nella leggenda dello sci alpino. Italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo

Il quinto posto nel superg di Sankt Moritz di sabato 11 dicembre l’ha caricata ancor di più. Il successo poi, non è tardato ad arrivare. Il secondo superg nella località svizzera, domenica 12 dicembre, è stato largamente dominato da Federica Brignone, entrata, ancor di più, nella leggenda dello sci alpino italiano. Grazie a questo successo, la 31enne valdostana diventa l’atleta italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo, a quota 17. Staccata di un’unità Deborah Compagnoni.

Questa vittoria la fa entrare anche in un’altra serie di record. Vittoria nº5 in superg e primato italiano assoluto staccando di un’unità Sofia Goggia e Karen Putzer. Podio nº 45 in Coppa del Mondo, seconda in assoluto dopo i 51 di Isolde Kostner e staccando di uno la stessa Compagnoni.

Insomma, un bel viatico per il prosieguo della stagione che culminerà con i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022.