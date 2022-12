Salto con gli sci: Lanisek trionfa in Coppa del Mondo a Engelberg, Bresadola ventesimo

Anze Lanisek trionfa nella tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci a Engelberg. In Svizzera lo sloveno ha ottenuto un punteggio di 320.3, posizionandosi davanti ai polacchi Kubacki e Zyla. Il primo citato ha totalizzato 317 punti, mentre il secondo 321.3. Tra gli azzurri ventesimo posto per Giovanni Bresadola, con 273.1, e trentesima posizione per Alex Insam, con 232.2 punti.