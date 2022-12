Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix ISU 2022: Grassl sesto nel singolo maschile

Niente da fare per il nostro Daniel Grassl e la sua difficile rincorsa alla medaglia delle Finali di Grand Prix ISU in corso di svolgimento al PalaVela di Torino. Dopo il quarto posto nel programma corto di giovedì che lasciava qualche speranza di podio, il ventenne altoatesino ha disputato un programma lungo comunque buono, ma non è riuscito nella difficile impresa di arrivare al bronzo chiudendo la competizione al sesto posto.

“Nonostante tutto sono molto contento di come ho combattuto sul ghiaccio e di come ho pattinato il programma. Purtroppo sono arrivato qui a Torino piuttosto ammalato – ha commentato subito dopo il libero un malconcio Grassl, le cui frasi erano continuamente interrotte dai suoi colpi di tosse – e il risultato davvero non dipendeva da me. Ora cercherò di riprendermi velocemente da questo malessere e concentrarmi sui campionati nazionali della settimana prossima per poi guardare verso gli Europei e i Mondiali”.

Grassl ha comunque presentato tre salti quadrupli, senza però agganciarli ad alcuna combinazione e perdendo diversi punti per le rotazioni non completate e per i fili non puliti sui tre lutz eseguiti. La vittoria è andata al campione del mondo in carica Shoma Uno, che dopo aver vinto il programma corto ha ottenuto anche il miglior libero con oltre 200 punti presentando cinque salti quadrupli e ottenendo oltre 90 punti alche per le componenti del programma. Medaglia d’argento per il suo connazionale Sota Yamamoto e bronzo per il diciottenne statunitense Ilia Malinin, autore di una rimonta dopo il quinto posto nello short program grazie ai cinque quadrupli presentati nel libero, tra cui anche il suo famoso quadruplo axel.

I risultati completi Singolo maschile – classifica finale

1 Shoma UNO JPN 304,46

2 Sota YAMAMOTO JPN 274,35

3 Ilia MALININ USA 271,94

4 Shun SATO JPN 250,16

5 Kao MIURA JPN 245,74

6 Daniel GRASSL ITA 244,97