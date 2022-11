Coppa del Mondo, Combinata nordica: sette azzurri convocati per la seconda tappa

La Coppa del Mondo di combinata nordica, dopo la prima tappa a Ruka si sposta a Lillehammer, dall’1 al 4 dicembre. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha confermato quasi totalmente gli uomini visti in Finlandia: Raffaele Buzzi, Samuel Costa, Domenico Mariotti ed Aaron Kostner, a cui si aggiungerà Alessandro Pittin. Tra le donne in scena Annika Sieff e Veronica Gianmoena.

A seguire il calendario completo:

Gio. 01/12 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round Gundersen femminile Lillehammer (Nor) – ore 19.30

Ven. 02/12 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round Gundersen maschile Lillehammer (Nor) – ore 12.00

Ven. 02/12 – Coppa del mondo – Gundersen HS100/5 km femminile Lillehammer (Nor) – ore 10.00 e 14.30, diretta tv Eurosport

Sab. 03/12 – Coppa del mondo – Gundersen HS100/10 km maschile Lillehammer (Nor) – ore 08.45 e 14.45, diretta tv Eurosport

Sab. 03/12 – Coppa del mondo – Gundersen HS100/5 km maschile Lillehammer (Nor) – ore 10.35 e 14.05, diretta tv Eurosport

Dom. 04/12 – Coppa del mondo – Gundersen HS100/10 km maschile Lillehammer (Nor) – ore 09.30 e 14.45, diretta tv Eurosport