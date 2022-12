Combinata nordica, Ramsau 2022: Sieff seconda dopo il salto, Riiber al comando tra gli uomini

Ottima performance di Annika Sieff dopo la fase di salto che compone la Gundersen della combinata nordica di Ramsau. Sul trampolino austriaco HS98 l’azzurra di Varena ha confermato di essere una delle migliori del circuito nel salto, ottenendo un punteggio di 122.5 che vale la seconda posizione provvisoria alle spalle della formidabile norvegese Gyda Westvold Hansen. La 19enne italiana, dunque, partirà per i 5 km di fondo con trenta secondi di ritardo sulla leader, potendo puntare quantomeno alla top-10.

In campo maschile, dominio nel salto del solto Jarl Magnus Riiber, che ottiene il punteggio di 138.8 e precede Yamamoto e Rehrl. Buona prestazione per Samuel Costa, ventiquattresimo e in grado di scalare posizioni sugli sci stretti, indietro invece Domenico Mariotti e Alessandro Pittin, ancora più attardato Raffaele Buzzi. Alle ore 13.35 il fondo che deciderà podio e classifica di questa combinata in terra austriaca.