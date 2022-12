Biathlon, risultati e classifica sprint maschile Kontiolahti 2022: trionfa Johannes Boe, azzurri lontani

Johannes Boe vince la sprint maschile di Kontiolahti valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Un errore in piedi, ma il solito ritmo irresistibile sugli sci fanno sì che il fenomenale norvegese possa riuscire a conquistare il primo posto con un margine di dieci secondi sul connazionale Laegreid, ancora una volta protagonista in positivo. Terza posizione per il tedesco Rees staccato di quasi trenta secondi. Secondo e terzo classificato sono gli unici nelle posizioni di vertice ad aver trovato lo zero al poligono. Deludente la prova di Fillon Maillet, ampiamente fuori dai primi dieci. Capitolo italiani: tutti fuori dai punti, ma Giacomel e Bionaz, protagonisti di una buona sprint, restano dentro le prime sessanta posizioni e si qualificano quantomeno per l’inseguimento di domani, dove proveranno ad andare in zona punti. Di seguito, l’ordine di arrivo della sprint maschile.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

J. Boe 23.09.0 Laegreid +10.5 Rees +28.8 Samuelsson +36.2 Jacquelin +39.5 Andersen +49.7 Dale +55.3 Nelin +1.02.1 Nobel +1.05.0 Christiansen +1.05.1

43. Giacomel +2.04.4

53. Bionaz +2.16.5

87. Cappellari +3.23.0

88. Braunhofer +3.24.6

99. Zingerle +5.22.1