Biathlon, risultati e classifica inseguimento maschile Annecy-Le Grand Bornand 2022: vince Laegreid

Tutto in famiglia per la Norvegia, ma che sorpresa nell’inseguimento maschile di Annecy-Le Grand Bornand, gara della Coppa del mondo di biathlon. Contrariamente a ogni attesa, non è Johannes Boe, che partiva davanti, a trionfare, incontra invece grossi problemi sugli sci e fatica a stare in piedi. Lo tradiscono i materiali, e così la vittoria va al connazionale Sturla Holm Laegreid che accorcia anche in classifica di Coppa del Mondo. Ancor più rammarico per l’altro norvegese, Christiansen, che era al comando prima dell’ultimo poligono, dove con due errori cestina tutto e si accontenta del secondo posto, sverniciando sugli sci Boe. Lesa maestà o quasi, come quella dello stesso Laegreid che dopo aver capito di aver vinto si rivolge verso il pubblico con un’esultanza alla Fourcade, quindi arriva al traguardo saltando. Decima vittoria nel circuito, quarto inseguimento vinto per Laegreid, Christiansen secondo (gesto di stizza per lui) e Boe terzo a completare il podio tutto norvegese. Settimo Fillon-Maillet, zero errori al poligono ma solite difficoltà sugli sci.

Strepitosa anche la prova di Tommaso Giacomel, tra i migliori sugli sci. Un errore al secondo, terzo e quarto poligono lo condannano a chiudere in nona posizione, che è comunque un ottimo risultato. Peccato per le imprecisioni al poligono che gli costano una possibile top-5 alle spalle soltanto dei tre norvegesi, ma applausi per quanto ci ha fatto vedere. Più indietro, invece, l’altro italiano Fauner, che commette cinque errori ai poligoni.

Laegreid (NOR) 29.44.1 Christiansen (NOR) +24.6 J. Boe (NOR) +35.8 Claude (FRA) +43.7 Andersen (NOR) +54.1 Samuselsson (SWE) +1.03.6 Fillon Maillet (FRA) +1.10.7 Guiggonat (FRA) +1.13.4 Giacomel (ITA) +1.15.0 Pryma (UKR) +1.21.2

51. Fauner (ITA) +6.33.5