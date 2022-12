Biathlon, inseguimento Annecy-Le Grand Bornand posticipato di 15 minuti

Fuori programma all’inseguimento di biathlon della tappa di coppa del mondo di Annecy-Le Grand Bornand, il cui via è stato posticipato di 15 minuti per la pista ghiacciata e l’assenza di condizioni di sicurezza. Gli organizzatori, vedendo diversi scivoloni prima dell’inizio, hanno preferito posticipare di un quarto d’ora lo start, anche se difficilmente le condizioni attuali muteranno in così poco tempo. In gara per l’Italia, lo ricordiamo, Giacomel e Fauner.