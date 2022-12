Grand Prix Sciabola: nove azzurri qualificati al tabellino dei 64. Domani spazio alle donne

Grand Prix FIE di sciabola a Orleans, sono nove gli sciabolatori azzurri che hanno quest’oggi ottenuto l’accesso al tabellone dei 64. A Luca Curatoli e Luigi Samele, già qualificati di diritto, si sono aggiunti anche Riccardo Nuccio, Pietro Torre, Giovanni Repetti e Mattia Rea che hanno conquistato sei splendide vittorie nella fase a gironi, Dario Cavaliere che ha invece dovuto superare due ostacoli come l’americano Howes e Sze Long Aaron Ho. Aggiunti al gruppo di azzurri anche Enrico Berrè, che si è imposto 15-6 sul francese Lucas Guilley e per Francesco Bonsanto, che ha sconfitto 15-13 l’ucraino Bogdan Platonov. Eliminati invece, Matteo Neri e Michele Gallo. Domani saranno protagoniste le sciabolatrici azzurre per i loro assalti preliminari, mentre la giornata clou di entrambe le gare individuali sarà sabato dalle ore 9.