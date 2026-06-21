Europei scherma 2026, spada femminile quarta: bronzo all’Ucraina all’ultima stoccata

Nell’ultima giornata degli Europei di Antony le spadiste azzurre sfiorano il podio, sconfitte 29-28 dall’Ucraina al minuto supplementare. Alle 20.40 la finale per l’oro del fioretto maschile tra Italia e Francia.

Europei di Antony, spadiste azzurre ai piedi del podio

L’Italia della spada femminile chiude al quarto posto i Campionati Europei Assoluti di Antony 2026. Nell’ultima giornata della rassegna continentale, dedicata alle ultime due prove a squadre, le azzurre hanno sfiorato la medaglia di bronzo, cedendo all’Ucraina per 29-28 al minuto supplementare.

Una sola stoccata ha separato Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Caforio dal podio. Il match per il terzo posto si è deciso all’ultimo assalto, con l’Ucraina capace di trovare la stoccata decisiva e lasciare l’Italia ai piedi del podio.

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Il percorso dell’Italia nella spada femminile

La squadra guidata dal CT Dario Chiadò, affiancato dal maestro Daniele Pantoni, aveva iniziato il proprio percorso con una vittoria netta negli ottavi di finale contro la Gran Bretagna, superata con il punteggio di 43-14.

Senza storia anche il quarto di finale contro la Germania, dominato dalle azzurre e chiuso sul 36-14. In semifinale l’Italia ha poi provato a rimontare contro l’Ungheria, che ha condotto quasi tutto il match in vantaggio.

Le spadiste azzurre sono riuscite a tornare fino al -1, ma nel momento decisivo le magiare hanno allungato, imponendosi 38-30 e mandando l’Italia alla finale per il bronzo.

Bronzo sfumato contro l’Ucraina

Contro l’Ucraina è arrivata la beffa più amara. La finale per il 3°/4° posto si è chiusa al minuto supplementare, dopo un assalto equilibrato e combattuto.

L’Italia ha perso 29-28 all’ultima stoccata, mancando così una medaglia che era rimasta in bilico fino all’ultimo istante.

Fioretto maschile, Italia-Francia per l’oro

La sesta e ultima giornata degli Europei di Antony 2026 si chiuderà con la finale per l’oro del fioretto maschile.

Alle ore 20.40 l’Italia affronterà la Francia nella sfida che assegnerà il titolo continentale.