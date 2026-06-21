Europei scherma 2026, Italia in finale nel fioretto maschile: spadiste per il bronzo

Nell’ultima giornata degli Europei di Antony, gli azzurri del fioretto battono Gran Bretagna e AIN e si giocheranno l’oro contro la Francia. La spada femminile sfiderà l’Ucraina per il terzo posto.

Fioretto maschile, Italia in finale agli Europei di Antony

L’Italia del fioretto maschile vola in finale ai Campionati Europei Assoluti di Antony 2026. Nella sesta e ultima giornata della rassegna continentale, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi hanno conquistato il pass per l’ultimo atto della prova a squadre.

Il percorso degli azzurri è iniziato con una netta vittoria nei quarti di finale contro la Gran Bretagna, superata con il punteggio di 45-18.

Semifinale thriller contro AIN

Molto più combattuta la semifinale contro la squadra russa, in gara con la sigla AIN. L’assalto è stato vibrante fino all’ultima stoccata, ma l’Italia è riuscita a imporsi 45-43, centrando una finale di grande peso.

I fiorettisti azzurri torneranno in pedana alle ore 20.40 per la sfida che assegnerà l’oro. L’avversaria sarà la Francia padrona di casa.

Spada femminile, Italia in finale per il bronzo

La squadra italiana di spada femminile disputerà invece la finale per il 3°/4° posto. Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Caforio hanno aperto la giornata con due vittorie molto nette.

Le azzurre hanno battuto prima la Gran Bretagna 43-14 e poi la Germania 36-14, conquistando l’accesso alla semifinale.

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Sconfitta con l’Ungheria, ora sfida all’Ucraina

In semifinale l’Italia della spada femminile è stata superata dall’Ungheria con il punteggio di 38-30.

Le spadiste azzurre avranno comunque la possibilità di salire sul podio: alle ore 17.40 è in programma la finale per il bronzo contro l’Ucraina.