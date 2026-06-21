Europei di scherma, spada femminile amara: Francia d’oro, Italia fuori dal podio per una stoccata

La Francia conquista un altro oro agli Europei di schema di Antony, imponendosi nella prova a squadre di spada femminile. Le padrone di casa hanno superato in finale l’Ungheria con il punteggio di 42-36, al termine di un assalto combattuto e deciso soprattutto negli ultimi parziali. Per l’Italia, invece, resta l’amarezza di un quarto posto che pesa: le azzurre chiudono senza medaglie nella spada femminile, dopo una giornata iniziata on ambizioni ben diverse.

Semifinale difficile contro l’Ungheria

Il quartetto azzurro composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio si è fermato prima in semifinale contro l’Ungheria.

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Le magie hanno imposto il proprio ritmo e hanno battuto l’Italia 38-30, spegnendo il sogno della finale per l’oro. Un ko pesante, che ha costretto le azzurre a giocarsi tutto nella finale per il bronzo contro l’Ucraina.

Rimonta azzurra, poi la beffa al supplementare

La sfida per il terzo posto è stata durissima. L’Italia è partita male, con Rizzi sotto 4-0 contro Maksymenko, ed è scivolata fino al -6 sul 19-13. Poi è arrivata la reazione, trascinata soprattuto da Caforio, capace di riportare le azzurre in partita con un parziale importante.

Sul 25-25 l’ultimo assalto tra Santuccio e Maksymenko è rimasto in equilibrio fino allo scadere. Al minuto supplementare, però, la stoccata decisiva è stata dell’ucraina: 29-28 e bronzo all’Ucraina. Per l’Italia resta una grande occasione sfumata per un solo colpo.