Europei di scherma, Italia padrona d’Europa: fiorettisti d’oro e medagliere conquistato

L’Italia chiude gli Europei 2026 di scherma ad Antony con un autentico trionfo. Nell’ultima giornata, la squadra azzurra di fioretto maschile ha dominato la Francia padrona di casa in finale, conquistando l’oro e completando una rassegna continentale da incorniciare. Il successo dei fiorettisti ha permesso all’Italia di vincere il medagliere generale, davanti proprio ai transalpini.

Fiorettisti superiori: Francia battuta 45-22

Il quartetto formato da Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Giulio Lombardi ha firmato una prova di enorme autorevolezza, superando la Francia con un netto 45-22.

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Gli azzurri sono partiti bene, salendo sul 15-7 grazie agli assalti di Marini, Bianchi e Macchi. La Francia ha provato a rientrare con Maxime Patty, capace di riaprire momentaneamente il match, ma da quel momento l’Italia ha cambiato marcia e non ha più lasciato spazio agli avversari.

Macchi e Bianchi lanciano la fuga, Italia prima nel medagliere

La svolta è arrivata negli ultimi cinque assalti. Filippo Macchi ha lasciato a zero Anane, restituendo sicurezza agli azzurri, poi Bianchi ha continuato il lavoro contro Savin. Da lì in avanti è stato un monologo italiano: Macchi, Marini e ancora Bianchi hanno allargato il divario fino al definitivo 45-22.

Con questo oro l’Italia chiude gli Europei al primo posto nel medagliere con 4 ori, 1 argento e 2 bronzi, davanti alla Francia. Segnale fortissimo anche in vista dei Mondiali in programma tra un mese.