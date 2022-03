Running, domenica 3 aprile la decima edizione della Run for Autism

by Andrea Bellini

Domenica 3 aprile tra le strade di Roma si terrà la decima edizione della Run for Autism, la corsa promossa dal Progetto Filippide in occasione della “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo”, che ricorre il 2 aprile. Un evento unico nel suo genere, perché oltre 400 tra ragazzi e ragazze son spettro autistico provenienti da tutta Italia correranno al fianco di 1600 tra istruttori e runners solidali, che li accompagneranno chi per 10 e chi per 5 km. La Run for Autism è infatti l’unico evento così imponente in cui gli atleti autistici possono confrontarsi alla pari con persone cosiddette neurotipiche. Tra le varie associazioni genitoriali e di volontariato partecipanti, ovvero Etica e Autismo, ANGSA Lazio, Modelli si nasce, L’emozione non ha voce, FIDA (Forum Italiano Diritti Autismo), Mio fratello è figlio unico e Mondo Disabile Future, non mancheranno ospiti d’eccezione, come Massimiliano Rosolino (oro nel nuoto a Sydney 2000), Mario Fiorillo (oro nella pallanuoto a Barcellona ’92) e l’ultramaratoneta romano Giorgio Calcaterra che, vinse la prima edizione della gara. La partenza è fissata alle ore 9.30 in Piazza Bocca della Verità, poi i partecipanti correranno su un tracciato di cinque chilometri, da ripetere due volte per chi partecipa alla 10 chilometri competitiva e non, che si snoderà tra le vie più celebri della capitale quali via del Teatro di Marcello, Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Piazzale del Colosseo e anche l’interno del Circo Massimo.