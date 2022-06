‘Obiettivo Tricolore’: dopo le Marche è l’ora di attraversare l’Emilia Romagna

by Enrico Ricciulli

Alex Zanardi - Foto di Brunhild Media CC BY-SA 3.0

‘Obiettivo Tricolore’ è partita lo scorso 5 giugno da Santa Maria di Leuca. La terza edizione della staffetta ideata da Alex Zanardi ha attraversato Puglia, Abruzzo e Marche. Adesso è pronta ad attraversare l’Emilia Romagna. La manifestazione inizierà nella giornata di mercoledì 15 giugno con la prima tappa di Sogliano al Rubicone e proseguirà fino alla giornata di domenica 19 giugno con l’arrivo a Ferrara. Nel mezzo anche le tappe di Imola e Castel Maggiore, comune in provincia di Bologna in cui Alex è nato e cresciuto.

Ricordiamo che la terza edizione della grande staffetta ideata da Alex Zanardi nel 2020 per riunire l’Italia dopo il duro lockdown e ribattezzata appunto Obiettivo Tricolore, sta attraversando l’Italia intera da Santa Maria di Leuca (Le) a Cortina d’Ampezzo, sede dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici 2026 assieme a Milano. Un viaggio di oltre 2.000 chilometri e 31 tappe, dove protagonisti sono i 65 atleti paralimpici, arruolati dallo stesso Zanardi nel suo progetto di avviamento allo sport per persone con disabilità Obiettivo3, che si stanno passando di mano il testimone in sella a handbike, biciclette e carrozzine olimpiche, per dimostrare che le disabilità fisiche e mentali non sono un limite, ma una diversa opportunità di vita e soprattutto che è vietato arrendersi di fronte alle difficoltà