Doping, squalifica di 6 anni per kenyana Kipyokei: tolta vittoria maratona Boston

Squalifica di 6 anni per doping e ‘tampering’ per la maratoneta keniota Diana Kipyokei, la quale è stata privata del titolo della maratona di Boston del 2021. L’Athletics Integrity Unit ha annunciato che il campione di urina della Kipyokei dopo la vittoria a Boston nell’ottobre 2021 conteneva tracce di triamcinolone acetonide, un antinfiammatorio proibito nelle gare e che un atleta non ha il permesso di usare come farmaco. Inoltre, l’AIU ha aggiunto che Kipyokei “ha fornito informazioni false/fuorvianti” nel tentativo di spiegare l’uso di questa sostanza, “inclusa documentazione falsa che secondo lei proveniva da un ospedale”.