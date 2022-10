Italia-Canada in tv: data, canale, orario e diretta streaming Mondiali femminili rugby 2022

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Canada, sfida del girone B dei Mondiali femminili di rugby 2022 in Nuova Zelanda, in programma dall’8 ottobre al 12 novembre. Le azzurre di Andrea Di Giandomenico, dopo l’esordio contro gli Stati Uniti, incontrano un’altra formazione nordamericana. Dall’altra parte ci saranno infatti le canadesi, reduci dalla gara contro il Giappone. Si tratta dunque della seconda sfida per entrambe le compagini, che vanno a caccia di punti importanti in ottica passaggio del turno. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 1.45 italiane della notte tra sabato 15 e domenica 16 ottobre al Northland Events Center di Whangarei. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Canada dei Mondiali femminili di rugby.

STREAMING E TV – La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now con la telecronaca di Paolo Malpezzi e il commento di Federico Fusetti, ma anche in chiaro sulla Rai Due e in streaming gratuito su Rai Play. Inoltre, la partita sarà visibile anche in replica su Sky Sport Arena alle ore 11.00 e alle ore 20.30 di domenica 16 ottobre. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.