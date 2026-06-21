World Boxing Cup 2026 in Cina, Italia con 2 argenti e 1 bronzo: Charaabi e Caruso sul podio

A Guiyang City si è chiusa la seconda fase della World Boxing Cup 2026: argento per Sirine Charaabi nei 54 kg e Paolo Caruso negli 85 kg, bronzo per Gabriele Guidi Rontani nei 75 kg.

World Boxing Cup 2026, Italia sul podio in Cina

La seconda fase della World Boxing Cup 2026 si è chiusa oggi, 21 giugno, a Guiyang City, in Cina, con le finali che hanno assegnato le medaglie.

Il torneo ha visto la partecipazione di 300 atleti, 123 donne e 177 uomini, in rappresentanza di 40 nazioni. Per l’Italia Boxing Team erano in gara 4 azzurri e 2 azzurre.

Il bilancio finale della spedizione italiana è di 3 medaglie: 2 argenti e 1 bronzo.

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Argento per Charaabi e Caruso

Nelle finalissime odierne sono saliti sul ring due portacolori azzurri.

Sirine Charaabi ha conquistato la medaglia d’argento nei 54 kg femminili dopo la finale persa contro Kyzaibay del Kazakistan con il punteggio di 1-4.

Argento anche per Paolo Caruso negli 85 kg maschili. L’azzurro è stato superato in finale dal francese Tadah con il punteggio di 0-5.

Bronzo per Guidi Rontani nei 75 kg

A completare il medagliere dell’Italia Boxing Team c’è il bronzo di Gabriele Guidi Rontani nei 75 kg maschili.

L’azzurro si era fermato in semifinale contro Saidjamshid dell’Azerbaigian, battuto con il punteggio di 1-4, chiudendo così il proprio percorso sul terzo gradino del podio.

Il medagliere italiano

2 argenti: Sirine Charaabi, 54 kg; Paolo Caruso, 85 kg

1 bronzo: Gabriele Guidi Rontani, 75 kg

Programma match e risultati Itaboxing

15 giugno

16° 60 kg M: Baldassi vs Wei Lee TPE 4-1

16° 51 kg F: Vassallo vs Souzan IRI 5-0

16 giugno

8° 54 kg F: Charaabi vs Lehane IRL 5-0

16° 65 kg M: Fiore vs Rośkowicz POL 0-5

8° 75 kg M: Guidi Rontani vs Alizada AFG 5-0

4° 85 kg M: Caruso vs Zhang CHN 5-0

17 giugno

8° 60 kg M: Baldassi vs Seiitbek Uulu KGZ 2-3

18 giugno

4° 54 kg F: Charaabi vs Tati De Jesus 5-0

8° 51 kg F: Vassallo vs Xuan Guo TPE 5-0

19 giugno

4° 75 kg M: Guidi Rontani vs Abdurakhimov UZB 4-1

4° 51 kg F: Vassallo vs Fernandez SPA 0-5

20 giugno

SF 75 kg M: Guidi Rontani vs Saidjamshid AZE 1-4, bronzo per Guidi Rontani

SF 54 kg F: Charaabi vs Lkhadiri FRA 4-1

SF 85 kg M: Caruso vs Isroilov UZB 3-2

21 giugno

Finale 54 kg F: Charaabi vs Kyzaibay KAZ 1-4, argento per Charaabi

Finale 85 kg M: Caruso vs Tadah FRA 0-5, argento per Caruso

La squadra italiana alla World Boxing Cup

60 kg M: Michele Baldassi

65 kg M: Davide Fiore

75 kg M: Gabriele Guidi Rontani

85 kg M: Paolo Caruso

51 kg F: Martina Vassallo

54 kg F: Sirine Charaabi

Lo staff Itaboxing

DT: Giovanni De Carolis

Coach: Roberto Cammarelle

Coach: Giuseppe Perugino

Team leader: Matteo Schiavone

Doc: Carmela Ignozza

Physio: Roberto Ciccotti

Italia Boxing Team, tre medaglie a Guiyang City

La World Boxing Cup 2026 in Cina si chiude dunque con tre podi per l’Italia Boxing Team. Charaabi e Caruso tornano a casa con l’argento, mentre Guidi Rontani completa il bilancio azzurro con il bronzo nei 75 kg.