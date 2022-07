Pallanuoto, World League 2022: l’Italia vince contro la Francia, secondo successo per gli azzurri

by Simone Caravano

Andrea Fondelli - Foto di Giorgio Scala/DBM

Termina 9-8 il match tra Italia e Francia, partita valevole per il gruppo B delle Final Eight di World League 2022 di pallanuoto maschile. Seconda vittoria per l’Italia, che permette agli azzurri di salire a quota 6 punti in classifica.

La cronaca

Nel primo quarto è la Francia ad aprire le marcature. Passano però pochi secondi e gli azzurri rispondono con Cannella, che con un bel tiro dalla distanza porta la situazione in parità. Successivamente a circa tre minuti dalla fine, ancora Cannella a segno. Quando però mancano sessanta secondi alla fine del primo quarto, la Francia pareggia con un’azione rapida conclusa da Bouet. Primo parziale che quindi si chiude sul 2-2.

Nel secondo quarto l’Italia trova il vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Cannella, ma la Francia risponde subito. Mischia davanti a Nicosia, Saudadier è il più lesto a prendere il pallone e a superare con un pallonetto il portiere azzurro. A tre minuti dalla fine poi la Francia passa in vantaggio, con un gran tiro da sinistra di Marzouki. Ci pensa però Iocchi Gratta a 1 minuto e 40 secondi alla fine, che pareggia con una conclusione potente. Passano venti secondi e la Francia va ancora avanti, con un tiro da destra di Crousillat. A sette secondi dalla fine, però, Iocchi Gratta pareggia incrociando dal centro con una conclusione potente.

Nel terzo quarto gli azzurri passano in vantaggio, con un ottimo inserimento di Cassia da destra. La Francia però sfrutta alcune superiorità numeriche e segna due gol in un minuto, prima con Khasz e poi con Bjorch. L’Italia però non ci sta e risponde con Cannella e poi Di Somma, grazie a due conclusioni potenti dai cinque metri in zona centrale.

Nell’ultimo quarto la Francia pareggia con il giovane Vernoux, dopo due minuti di gioco. Poco dopo però ci pensa Ferrero, servito da Cannella, a portare di nuovo avanti l’Italia. Il parziale prosegue con diverse azioni da una parte e dall’altra, senza però creare nuove marcature. Il match si conclude così sul 9-8 per l’Italia.