LIVE – Italia-Olanda 4-4: finale bronzo pallanuoto femminile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA

by Deborah Sartori

Laura Teani, Setterosa ai Mondiali di Budapest 2022 - Foto Giorgio Scala/DBM

La diretta testuale di Italia-Olanda, partita valevole come finale per il bronzo del torneo femminile di pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo, dopo la sconfitta contro gli Usa, va a caccia di riscatto contro la formazione Orange per salire sul terzo gradino del podio. Chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 14.30 di sabato 2 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – OLANDA 4-4

FINE TERZO PERIODO 4-4

8′ 3Q – Beduina finale di Galardi ben parata da Aarts! Non segniamo da dodici minuti.

6′ 3Q – GOL OLANDA. Van der Sloot in doppia superiorità numerica non perdona l’Italia! Sprecato tutto il vantaggio.

4′ 3Q – GOL OLANDA. Prendiamo un gol davvero beffardo. Beduina di Sevenich che buca Banchelli. Male le azzurre qua. 4-3.

2′ 3Q – Buona difesa dell’Olanda in questi primi minuti, già tre azioni azzurre in fumo. D’altro canto anche noi abbiamo evitato pericoli.

FINE SECONDO PERIODO 4-2

8′ 2Q – GOL OLANDA. Joustra in tap-in dopo l’intervento di Banchelli, inferiorità numerica che premia le orange. 4-2.

7′ 2Q – Peccato per l’azione sprecata con Palmieri che da boa centrale non afferra il pallone.

6′ 2Q – L’Olanda non segna da oltre dieci minuti.

4′ 2Q – GOL ITALIA! Gran controfuga azzurra, Giustini può colpire in tutta semplicità. 4-1, quattro gol di fila, dai così.

3′ 2Q – GOL ITALIA! Superiorità numerica sfruttata perfettamente dal Setterosa, giro palla velocissimo e così Giustini può colpire da posizione 4. 3-1.

2′ 2Q – Gol in beduina annullato all’Italia per un presunto fallo di Galardi.

1′ 2Q – La traversa salva il Setterosa, male qui in difesa.

1′ 2Q – Marletta conquista il primo possesso.

FINE PRIMO PERIODO 2-1

7′ 1Q – GOL ITALIA! Gol bellissimo di Marletta! Colpisce dalla distanza all’angolino, violentissimo a tutto braccio. 2-1.

6′ 1Q – GOL ITALIA! In superiorità numerica Avegno da posizione defilata sfonda le mani del portiere che butta dentro la sfera. 1-1.

6′ 1Q – La parata del portiere olandese su Avegno! Questa sì che era una bella chance.

5′ 1Q – Altra azione che si chiude nel nulla per il Setterosa. Dobbiamo sbloccarci.

3′ 1Q – Disastro Italia! Controfuga sprecata con Tabani che inspiegabilmente non tira e allarga, poi Palmieri viene bruciata da dietro e nemmeno concludiamo. Così non va.

2′ 1Q – GOL OLANDA. Koolhaas fa partire un tiro bellissimo all’angolino, rete in superiorità numerica. 0-1.

1′ 1Q – Tiro forzato per Bianconi, traversa tirando da lontanissimo per via dei secondi scaduti.

1′ 1Q – Bruciata Giustini, il primo possesso è orange.

14.30 Si parte! Forza ragazze!

14.25 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Budapest e benvenuti alla diretta scritta di Italia-Olanda, finale per la medaglia di bronzo del torneo di pallanuoto femminile ai Mondiali. Il Setterosa prova a concludere sul podio questa rassegna, fa tutta la differenza del mondo!