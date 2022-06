LIVE – Italia-Canada 7-7: gironi pallanuoto femminile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA

by Deborah Sartori

Setterosa pallanuoto - Foto LiveMedia/Marco Todaro

La diretta testuale di Italia-Canada, partita della Pool A del torneo femminile di pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Setterosa del Ct Carlo Silipo è pronto a scendere nella piscina di Budapest per esordire nella rassegna iridata contro la formazione nordamericana. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di lunedì 20 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – CANADA 7-7

_________________________________________________

LA CRONACA

20.30 Finisce qui! Italia e Canada pareggiano 7-7, si complica la strada del Setterosa ma ci sono ancora due partite.

FINE MATCH

8′ 4Q – Traversa Canada! Incredibile miracolo di Banchelli, rischiamo di perderla.

6′ 4Q – Silipo chiama timeout, bisogna inventarci qualcosa.

5′ 4Q – Ricordiamo che non essendo una fase a eliminazione diretta, il pareggio è ammesso.

4′ 4Q – GOL CANADA. Non perdona La Roche, Italia che va troppo facilmente in inferiorità. 7-7.

3′ 4Q – Fase confusa, Italia che non riesce a fare il suo gioco.

1′ 4Q – Ultimi otto minuti ricchi di tensione.

FINE TERZO PERIODO

8′ 3Q – A meno due secondi dal termine Tabani tira da lontanissimo, palla che sfiora l’incrocio.

6′ 3Q – GOL ITALIA! Grande azione di sfondamento del Setterosa, per sfinimento poi Giustini riesce a perforare le canadesi. 7-6.

6′ 3Q – GOL CANADA. Il Var ci penalizza purtroppo. Gol di McKelvey, è 6-6.

6′ 3Q – Attenzione perché sembrerebbe gol Canada! Servirà la goal line technology, si andrà al video.

4′ 3Q – Il Setterosa si salva in fase difensiva in inferiorità numerica. E’ 6-5 ancora.

3′ 3Q – Dopo oltre tre minuti nemmeno un gol all’attivo. Purtroppo l’Italia ha sprecato un paio di superiorità.

2′ 3Q – Banchelli para tutto! Prestazione estremamente sopra le righe.

1′ 3Q – Si riparte per il terzo periodo. Setterosa che ha bisogno di allungare.

FINE SECONDO PERIODO 6-5

8′ 2Q – GOL ITALIA! Bianconi show! Che botta, 6-5 e Setterosa di nuovo avanti.

7′ 2Q – GOL CANADA. McKelvey punisce l’Italia. 5-5.

6′ 2Q – Banchelli para il rigore! Eccezionale il nostro portiere.

6′ 2Q – Rigore per il Canada.

4′ 2Q – GOL ITALIA! Sofia Giustini da sette metri fa partire un tiro meraviglioso! Setterosa di nuovo in vantaggio.

3′ 2Q – GOL CANADA. Troppo spazio per la mancina Bakoc, le nordamericane pareggiano i conti subito!

1′ 2Q – GOL CANADA. Parte meglio la nazionale delle foglie d’acero. 4-3 con Wright.

FINE PRIMO PERIODO 4-2

8′ 1Q – L’Italia si salva da una situazione di doppia inferiorità numerica! Benissimo Bianconi nel difendere lo spazio.

8′ 1Q – GOL ITALIA! Tutta l’esperienza di Elisa Queirolo, si accentra da posizione due e piazza il break azzurro. 4-2!

7′ 1Q – GOL ITALIA! Errore madornale delle canadesi in difesa, Viacava penetra ed esplode una conclusione imparabile. Setterosa in vantaggio! 3-2.

6′ 1Q – GOL ITALIA! Autogol di Gaudreault, Tabani tira forte, traversa e rimpallo. 2-2.

5′ 1Q – GOL CANADA. Mckee sfrutta la superiorità numerica e firma il sorpasso canadese. Non bene qui il Setterosa.

4′ 1Q – Due grandissime parate di Caterina Banchelli, mentre poco prima azzurre ingenue in superiorità.

3′ 1Q – Una traversa per parte, quella delle canadesi peraltro in superiorità numerica.

2′ 1Q – GOL CANADA. Pareggia Wright concretizzando al meglio una superiorità numerica.

1′ 1Q – GOL ITALIA! Marletta non perdona da posizione centrale. 1-0 dopo un minuto.

1‘ 1Q – Il Canada vince la palla a due.

19.29 Tutte in acqua, ci siamo!

19.26 Le note dell’inno nazionale italiano.

19.25 Amici di Sportface, buonasera e benvenuti a Budapest, dove l’Italia del Setterosa affronta il Canada nell’esordio ai Mondiali. Obiettivo vincere per le ragazze di Silipo, non sarà facilissimo. Si parte fra poco.