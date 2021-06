Tokyo 2020, Discovery e un team di leggende dello sport per raccontare le Olimpiadi

by Davide Triolo

Tokyo 2020

Discovery ha annunciato la strutturazione di una squadra di esperti provenienti da tutta Europa, al fine di raccontare nel migliore dei modi le Olimpiadi di Tokyo 2020. Alcune tra le più rilevanti personalità dello sport, le quali vantano 94 medaglie in totale e 192 presenze ai Giochi Olimpici, faranno del loro meglio per narrare le emozioni di ogni disciplina di scena in Giappone. Sir Bradley Wiggins, Carolina Klüft e Alain Bernard, Scott Young, senza dimenticare Rossano Galtarossa e Hugo Sconochini: leggende al servizio Discovery, per offrire un servizio importante e di qualità al pubblico europeo.

In Italia vi sarà la possibilità di seguire il tutto mediante Discovery+, per non perdere alcun istante della storica competizione sportiva, la più prestigiosa in assoluto e ambizione di ogni atleta. Da evidenziare inoltre la presenza di Roberta Vinci nel suddetto team, indimenticabile volto del tennis italiano e straordinaria rappresentante dello sport nostrano nel mondo. Per riassumere l’organizzazione di Discovery per le Olimpiadi nipponiche, probabilmente, risultano esaustive le parole di Scott Young, Senior VP of Production: “La nostra squadra di atleti e talenti dello sport di fama mondiale per Tokyo 2020 è la più competente che si sia mai vista”.