Pechino 2022, Cio: “Opposizione verso qualsiasi politicizzazione dei Giochi Olimpici”

by Daniele Forsinetti

Thomas Bach, presidente Cio

Nella giornata odierna i massimi rappresentanti del Movimento Olimpico si sono incontrati virtualmente per il decimo Summit Olimpico, presieduto dal Presidente del Cio, Thomas Bach, per parlare anche degli imminenti Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Questi ultimi segneranno l’inizio di una nuova era per gli sport invernali globali. I partecipanti al vertice hanno accolto favorevolmente il grande sostegno ai Giochi da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite, che hanno adottato la risoluzione della tregua olimpica per consenso di tutti i 193 Stati membri. Il CIO si è inoltre opposto fermamente a qualsiasi politicizzazione dei Giochi Olimpici e dello sport, sottolineando con forza la necessità di una neutralità politica dei Giochi Olimpici e dell’intero Movimento Olimpico.

SITO CIO

Un altro dei temi caldi affrontati è stato quello relativo al coordinamento per i calendari degli eventi internazionali, in cui è stata evidenziata l’importanza che tutti gli sport abbiano l’opportunità di promuovere e sviluppare i rispettivi sport, a beneficio di un panorama sportivo globale diversificato. I presenti al vertice, infatti, si sono detti preoccupati per le proposte della Fifa per una Coppa del Mondo biennale e per l’impatto sul calendario degli eventi sportivi a livello mondiale. Ad oggi non c’è stata né alcuna informazione né consultazione con altri IF, Associazioni Continentali Noc o Cio.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha però voluto spiegare che le discussioni in corso erano di portata più ampia rispetto a una Coppa del mondo biennale e che quelli che erano stati presentati finora erano solo i risultati preliminari, che sono ancora in discussione all’interno della Fifa e si è offerto di impegnarsi con il Movimento Olimpico in queste discussioni.