Nuoto: record del mondo nei 50 rana in vasca corta per il turco Emre Sakci

Trofeo Settecolli nuoto, foto Sportface

Dalla squalifica record del mondo. A Gaziantep, in Turchia, Emre Sakci firma il nuovo primato del mondo nei 50 rana in vasca corta. Il 24enne di Smirne, nel corso dei campionati nazionali del suo Paese, ferma il crono a 24″95 divenendo così il primo uomo a scendere sotto il muro dei 25″. Il precedente primato apparteneva al sudafricano Cameron Van der Burgh in 25″25 e durava da 12 anni, dal 14 novembre 2009, eguagliato poi il 7 novembre 2021 dal bielorusso Ilya Shymanovic, agli Europei in vasca corta di Kazan 2021. Curiosamente, Sakci era stato squalificato in batteria nei 100 rana e in semifinale proprio nei 50 ai campionati mondiali di Abu Dhabi della scorsa settimana. In quella gara l’americano Nic Fink aveva battuto in 25″53 Nicolò Martinenghi di 2 centesimi.